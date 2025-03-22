كيفية صلاة قيام الليل في المنزل؟ .. الإفتاء توضح

كيفية صلاة قيام الليل في المنزل.. تحل علينا اليوم ثانى ليلة وترية فى العشر الأواخر من رمضان، ويحرص المسلمون فيها على التقرب الى الله عسى ان تكون ليلة القدر، ويبحثون عن كيفية صلاة قيام الليل فى المنزل؟ وقد أجابت عن هذا السؤال دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الافتاء: إن صلاة قيام الليل تؤدى مثنى مثنى، وتختم بركعة الوتر، فقد ورد عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ فقال صلى الله عليه وسلم «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا رَأَيْتَ أنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ. فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: أنْ تُسَلِّمَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».

وقت اداء صلاة قيام الليل

اوضحت الافتاء ان وقت أداء صلاة قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وينتهي مع أذان الفجر، فعلى الشخص أن يؤديها في أي وقت خلال تلك الفترة.

أفضل وقت لصلاة قيام الليل

واشارت الافتاء الى ان أفضل وقت لصلاة قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّه فى هذا الوقت يتنزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا ويقول جل جلاله: "هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر".

عدد ركعات صلاة قيام الليل

وأجابت الإفتاء عن سؤال يقول صاحبه “كم ركعة قيام الليل؟”، وأوضحت أن هذه الصلاة تبدأ بركعتين كحد أدنى ولا يوجد حد أقصى لعدد ركعاتها.

نوهت الإفتاء إلى أن أقل عدد ركعات لصلاة قيام الليل هو ركعتين.

وأكدت أن صلاة قيام الليل واحدة من أفضل الطاعات التي يمكن أن يقوم بها العبد، وأنه من المستحب الحرص عليها قد المستطاع، لما لها من فضل وبركة وخير وأثر إيجابي في حياة الإنسان.

خطوات أداء صلاة التراويح في المنزل

يتوضأ المصلى ثم يستقبل القبلة، بعدها يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح سرًا

ثم يصلي المصلي ركعتين ومن ثم السلام وبدء ركعتين أخريين حتى يستكملها 8 ركعات، 10 ركعات، إلى 20 ركعة.

فقيام الليل يكون ركعتين ركعتين، ثم السلام بعد كل ركعتين، منفصلة عن صلاة الوتر.

دعاء الاستفتاح

هو الدعاء الذي تستفتح به الصلاة سواء صلاة فريضة أم نافلة ويكون بين التكبير والقراءة أي بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة وهو سنة مستحبة فإذا ترك المصلي قراءته في صلاته فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.

صيغ دعاء الاستفتاح

هناك عدة أدعية كان النبي محمد ﷺ يستفتح بها الصلاة، منها:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.



اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،، اللهم اغسلنى من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

دعاء قيام الليل

يستحب للمسلم الدعاء في جوف الليل بما شاء، لما له من فضل عظيم عند الله سبحانه، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: (سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: إنَّ في اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِن أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ، وَذلكَ كُلَّ لَيْلَةٍ).

لكن هناك بعض الأدعية التى من الممكن أن يستعين بها المسلم فى جوف الليل وهى:

اللّهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبتة، وكل خطيئة أخطأتها.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللّهم آت نفسي تقواها، وزكّها، أنت خير من زكّاها، أنت وليّها ومولاها ،اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم.

اللّهم أنت السميع العليم تعلم ما بي وما علي، اللّهم إني أرجو نجاةً مما أنا فيه وأنت أرحم الراحمين.

اللّهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هُدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليّاً ونصيراً، وكن لنا معيناً ومجيرا، إنك كنت بنا بصيراً.

اللّهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق،اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.