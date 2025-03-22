قرار جديد من نيابة الاسكندرية في قضية سفاح المعمورة

قررت النيابة العامة في الإسكندرية تجديد حبس “نصر الدين.ا” المعروف إعلاميا بـ"سفاح المعمورة" 45 يوما على ذمة التحقيقات في الجرائم المتهم بارتكابها، مع مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.

تجديد حبس 5 متهمين آخرين

كما تم تجديد حبس 5 متهمين آخرين معه في ذات القضية، وهم المسؤولون عن كشف الجريمة والذين كانوا يساومونه على مبلغ مالي لعدم الإبلاغ عن جرائمه، ولم يتم إطلاق سراح أي منهم.

بداية الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نصر الدين. أ بعد اكتشاف جثتين مدفونتين في شقته بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، ليتبين أن الجثة الأولى تعود لزوجته، بينما الثانية كانت للحاجة تركية.

وكشفت التحقيقات لاحقًا عن تورطه في جريمة قتل ثالثة راح ضحيتها المهندس محمد إبراهيم عدس، الذي كان أحد موكليه، حيث قتله ودفنه بنفس الطريقة داخل شقة في الطابق الأرضي بمنطقة 45 بشارع 7.

حبس المتهم للمرة الرابعة

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد حبس “نصر الدين.ا” المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسكندرية" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال استجرابه والتحقيق في وجود جثث أخرى.