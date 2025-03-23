القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2025 ، لنحو 4.5 ملوين موظف في الدولة اليوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما كان مقررًا في السابق، إلا أن بعض الموظفين قد يواجهون مشكلة احتجاز البطاقة داخل الماكينة أثناء سحب الأموال دون معرفة السبب أو كيفية استعادتها.

أسباب سحب كارت الفيزا في ماكينات الصراف الآلي (ATM)؟

هناك عدة أسباب تؤدي إلى سحب البطاقة، منها إدخال الرقم السري بشكل خاطئ عدة مرات، انتهاء صلاحية البطاقة، أو وجود خلل فني في الماكينة.

ATM

كيفية استعادة كارت الفيزا من ماكينة الصراف الآلي (ATM)؟

إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي بطاقتك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستعادتها:

التواصل مع خدمة عملاء البنك الذي أصدر بطاقة الفيزا لإبلاغهم بالمشكلة. تقديم تفاصيل دقيقة عن وقت سحب البطاقة وموقع ماكينة الصراف الآلي التي تم استخدامها. إذا كانت الماكينة تابعة لنفس البنك المُصدِر للبطاقة، يمكنك استلام البطاقة في اليوم التالي بعد التواصل مع خدمة العملاء. إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر، يجب الاتصال بالبنك المُصدِر للبطاقة، حيث يمكن مساعدتك في استعادتها خلال مدة أقصاها أسبوع. طلب إيقاف البطاقة وإصدار بطاقة جديدة، وذلك في حالة تعذر استعادة البطاقة القديمة.

نصائح لمنع احتجاز كارت الفيزا في ماكينة ATM

لتجنب مشكلة احتجاز البطاقة داخل ماكينة الصراف الآلي، يمكن اتباع النصائح التالية:

إدخال الرقم السري بشكل صحيح لتجنب تجاوز الحد الأقصى للمحاولات المسموح بها.

التحقق من صلاحية البطاقة قبل استخدامها للتأكد من أنها لا تزال سارية.

استخدام ماكينات الصراف التابعة للبنك المُصدر للبطاقة قدر الإمكان لتفادي أي مشاكل تقنية.

عدم ترك البطاقة داخل الماكينة لفترة طويلة بعد إتمام المعاملة، حيث قد تقوم بعض الماكينات بسحبها تلقائيًا.

إلغاء المعاملة فورًا إذا لاحظت بطئًا أو خللًا في الماكينة قبل إدخال الرقم السري.

ماكينة ATM عطلت أثناء السحب.. كيف تسترد أموالك عند خصمها من الرصيد؟

ماكينة ATM عطلت أثناء السحب، قد يتعرض الكثير لهذا الموقف نتيجة أخطاء من ماكينات الصراف الآلي، فقد تتعطل ماكينة ATM أثناء السحب ، ولكن كيف تسترد أموالك عند خصمها من الرصيد؟.

وقد يواجه الكثير مشكلة عدم خروج النقود من ماكينة ATM عند سحبها، بعد خصمها من الحساب بالفعل.

كيف تسترد أموالك عند عدم خروجها من ماكينة ATM وخصمها من الرصيد؟

وإذا تعرضت لهذا الموقف، يمكنك استرداد الأموال بعد تسجيل عملية السحب وعدم الحصول على المال، ولكن قد تستغرق العملية بعض الوقت.

كيفية استرداد الأموال المسحوبة من ماكينة ATM؟

ماكينة ATM عطلت أثناء السحب لا تشغل بالا، فيمكن استرداد الأموال المسحوبة من ماكينة ATM، من خلال عدة خطوات يرصدها موقع صدى البلد في السطور التالية:

- إذا واجه العميل مشكلة “ماكينة ATM عطلت أثناء السحب”، حيث يتم إتمام عملية السحب وعدم خروج النقود من الماكينة عليه الاتصال فورًا بخدمة العملاء التي يخصصها البنك لعملائه.

- يتم شرح المشكلة لموظف خدمة العملاء بالتفصيل.

- يبدأ موظف خدمة العملاء في استجواب العميل لمعرفة بعض الإجابات ، والتي يحاول من خلالها التحقق من أن المتصل أو مقدم الشكوى هو صاحب الحساب الحقيقي.

- يؤكد العميل إفادة لموظف البنك، يوضح من خلالها تفاصيل عمليات السحب والإيداع التي قام بها خلال الفترة الماضية وآخر عمليه التي تعطلت فيها الماكينة .

سحبت من الصراف ولم يخرج المبلغ بنك الأهلي

- يقوم موظف البنك بمراجعة الحساب المالي للشخص المبلغ المالي، وذلك للتأكد من أن العملية تم تسجيلها بالفعل، ولمعرفة ما إذ تم سحب الأموال أم بقيت كما هي في الحساب.

- وإذا تأكد للبنك ما قاله العميل من اتمام عمليه السحب وعدم خروج النقود، يتم استعادة المال على الفور.

الاجراء المتبع في حالة عدم خروج نقود من الصراف الآلي وتم الخصم من الحساب

ويبحث من يتعرضون لهذا الموقف عن الاجراء المتبع في حالة عدم خروج نقود من الصراف الآلي وتم الخصم من الحساب فإذا لم يتم الحل المشكلة واستعادة الأموال مرة أخرى بالخطوات المذكورة بالأعلى، يجب على الفور التواصل مع البنك المركزي المصري، وهو المنوط بحل هذه المشاكل من خلال خدمة العملاء، من خلال الاتصال على الخط الساخن 16777، أو الطريقة الثانية وهي التوجه إلى البنك المركزي لتقديم شكوى.

حدود السحب اليومي من ماكينة ATM

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.

وقال البنك المركزي في خطاب أرسل به إلى البنوك إبريل الماضي، أنه تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.

وطالب المركزي البنوك، بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية



