آخر دور .. إخماد حريق فى عقار ببنها

سيطرت الحماية المدنية في القليوبية، على حريق نشب في الدور الأخير من عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل في بنها، ودفعت قوات الحماية المدنية بعربات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية، بنشوب حريق في عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق في الطابق الأخير، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتولت الجهات المعنية التحقيق.