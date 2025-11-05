غير عادلة.. مسلم يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الأخيرة

نشر الفنان مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد الأزمة التى تعرض لها أمس مع نقابة المهن الموسيقية.

وقال مسلم : “هما عادي ممكن يسيبوا حد يبوس واحدة على الاستيدج، وبعد كده يفرشوا الأرض ورد ليه ، ويستقبلوه أحلى استقبال، وعادي يسيبوا حد يقول إيحاءات في الأغاني، وعادي محدش برضه يتكلم، وعادي يسيبوا حد يقول كلام في أغاني يخلي العيال الصغيرة تعور بعضها، وكل دول ما يتحاسبوش، وأنا اللي أفضل قاعد سنة بدون شغل عادي جدا، بس أقول إيه هي دي الواحد لما يكون معاه سلطة بيدوس علي أي حد، ويطلع يتكلم باسم الفضيلة وإنه راجل عادل وعمره ما ظلم حد.. حسبي الله ونعم الوكيل.. نقابة مش عادلة”.

مسلم يتحدث عن أزمته مع نقابة الموسيقيين

وكشف المطرب مسلم، حقيقة الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين، قائلاً: “كل هذا الكلام كذب وشائعات ولم يحدث”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “On”: “مش محتاج أعمل وقفة احتجاجية عند النقابة، وأنا إنسان متعلم ولا يصدر مني هذا الأمر، ومن المفترض إن كان لدي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، وخلصت معاها المشكلة، وأخذت عقد الفك الذى كان موقفني فى النقابة”.

وتابع: “روحت اليوم أنا وفرقتي وكلمني صديقي صحفي وقالي أنا هاجي معاك علشان النهاردة يرجعوك وتاخد الكارنيه وتعرف الناس إنك رجعت، وكنت واثق أن هذا سيحدث ولم يحدث”.

وأشار: “كان ربع الفرقة بتاعتي منتظرني وكنا طالعين لحل المشكلة، ومرة واحدة وجدت صحفيين كثيرة، وكان هناك سوء فهم، ومش عارف ليه ماخدتش التصريح”.

كما كشف المطرب مسلم عن سبب تعرّضه لجلطة في ذراعه، موضحًا أن الحزن والقهر كانا وراء حالته الصحية الصعبة.

وقال “مسلم” في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري: "اتعرضت لجلطة في دراعي من القهر والحزن، بقالي سنة مش بشتغل، وكلّ لما باتصل بالنقيب مصطفى كامل ما بيردّش عليّ. أنا مش فاهم عملت إيه علشان أبقى كده، أنا بحب الشغل".

وأضاف الفنان الشاب، أنه يعيش حاليًا فترة صعبة من الناحيتين المادية والنفسية، مشيرًا إلى أنه ينفق من الأموال التي كان قد جمعها من أعماله السابقة، قائلاً: "دلوقتي الدنيا بقت مش حلوة معايا، نفسي بس النقيب يقعد معايا ويسمعني، وكل حاجة تبقى حلوة".

يُذكر أن مسلم حقق نجاحًا كبيرًا بعدد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.