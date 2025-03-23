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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد التاجي: لم أندم على قرار في حياتي.. وكل شيء مكتوب

الفنان محمد التاجي
الفنان محمد التاجي
محمد القاضي

أكد الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان القدير عبد الوارث عسر، أنه لا يشعر بالندم على أي قرار اتخذه في حياته، موضحًا: "لو عاد بي الزمن، لن أغيّر شيئًا، فكل ما حدث مكتوب ومقدر، وأنا راضٍ تمامًا عن حياتي، والحمد لله."
 


وعند سؤاله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عما إذا كان الفن غدارًا، أجاب بكل وضوح: "نعم.، أما عن الشللية في الوسط الفني، فقد أشار إلى أنه لم يكن جزءًا من أي مجموعة أو دائرة مغلقة، قائلاً: لم يكن لديّ شلة، ومع ذلك، الحمد لله، أنا مطلوب في الأعمال الفنية."

وعلّق التاجي على ظاهرة دخول البلوجرز واليوتيوبرز إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لا يعلم من يقصدون تحديدًا، لكنه يرى أن أي شخص يبتعد عن الأخلاق "يجب أن يبتعد عن الفن".وأضاف مستنكرًا: "سمعنا مؤخرًا عن شخصيات غير مؤهلة تخوض تجربة التمثيل، من بينهم شخصية خرجت من قضية قانونية وظهرت في فيديو مع مخرج سينمائي بارز، وهو أحد تلاميذ المخرج الكبير يوسف شاهين."

محمد التاجي عبد الوارث عسر التمثيل الأعمال الفنية

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