أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

في أجواء رمضانية دافئة، أقام الملحن مدين وزوجته الدكتورة ياسمين عزومة إفطار في منزلهما، بحضور المنتج الكبير محسن جابر ونخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، في لقاء ساده الود والفرح، احتفالًا بروح الشهر الكريم وتعزيزًا للعلاقات القوية بين نجوم الوسط الفني.

وضمت العزومة عددًا من صناع الموسيقى والفنانين، من بينهم المنتج الكبير محسن جابر، نادر حمدي، توما، تامر حسين، تامر نصر، مي فاروق وزوجها محمد العمروسي، محمد عبد الرحمن، عبد العظيم خلاف، إسلام ذكي، خالد تاج الدين، أحمد باتشان، ممدوح موسى، يمنى، أحمد الهواري، رامز سليمان، فادي صبحي، أحمد عبد السلام، أحمد عادل، بهاء الدين محمد، تامر عبد المنعم، شذى، مصطفى رؤوف، محمد جمعة، محمد جابر، أمير، أسامة رشدي، شريف مختار، وغيرهم من صناع الموسيقى.

وأعرب مدين عن سعادته بهذا الجمع المميز، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات التي تجمع نجوم وصناع الموسيقى في أجواء عائلية بعيدًا عن ضغوط العمل.

في سياق آخر يواصل مدين تألقه في المشهد الموسيقي حيث قدم خلال الموسم الرمضاني الحالي عملين مميزين حققا انتشارًا واسعًا.

كان التعاون الأول مع النجم محمد حماقي،و ويجز في إعلان خاص بأحد البنوك المصرية، من خلال أغنية "جواك عالم"، التي حملت طابعًا تحفيزيًا ورسالة إيجابية، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع حسن الشافعي، أما الجزء الخاص بـ ويجز فكان من كلماته وألحانه.

أما التعاون الثاني، فكان مع النجمة نانسي عجرم في أغنية إعلان "تيجي نعيش" لصالح إحدى شركات الاتصالات، الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان مدين، توزيع أحمد طارق يحيى، وحققت نجاحًا لافتًا، لتصبح واحدة من أبرز الإعلانات الغنائية خلال رمضان.

بهذه النجاحات، يواصل مدين إثبات مكانته كأحد أهم الملحنين في الساحة الغنائية، حيث يترك بصمة موسيقية واضحة في كل عمل يقدمه، معبرًا عن قدرته على تقديم ألحان تمس الجمهور وتحقق انتشارًا واسعًا.