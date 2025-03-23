حلت الفنانة تارا عماد ضيفة في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش على يوتيوب، حيث تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها.

تارا عماد: “سامحت والدي لكن لا أريد التعامل معه”

كشفت تارا عماد أن والدها حاول العودة والتواصل معها، لكنها رفضت ذلك، وأوضحت أنها رأته خلال جنازة والدتها لكن لم تتحدث معه قائلة:

“أصحابي شافوه في الجنازة، لكن أنا على ما أتذكر سلمت على ناس كتير، وسامحته وقتها، لكن مش عايزة يكون فيه تعامل بينا.”

وأضافت:

“أنا مش شايلة أي حاجة جوايا، بس عايزة أكون في سلام وأشيل هم نفسي بس. ممكن ناس تشوفني شريرة، بس أنا مرتاحة كده.”

وأشارت إلى أن آخر مرة كان فيها والدها جزءًا من حياتها كانت عندما كانت تبلغ 23 عامًا، وأن والدتها كانت دائمًا تدعم قراراتها فيما يخص علاقتها به.

واختتمت حديثها قائلة:

“لو توفى، ممكن أروح صلاة الجنازة عادي، لكن ده أقصى حاجة.”

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تارا عماد في مسلسل “جودر 2”

شاركت تارا عماد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل “جودر”، الذي يستكمل أحداثه بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

قصة مسلسل “جودر 2”

المسلسل مقتبس من حكايات “ألف ليلة وليلة”، تحديدًا قصة “جودر الصياد”، التي تمتد من الليلة 608 إلى 633 في الرواية الأصلية، والتي لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني.

أبطال مسلسل “جودر 2”

يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم:

• ياسر جلال

• نور اللبنانية

• ياسمين رئيس

• تارا عماد

• وفاء عامر

• جيهان الشماشرجي

• عبد العزيز مخيون

• أحمد بدير

• أيتن عامر

• هنادي مهنا

• محمود البزاوي

• محمد التاجي

• سامي مغاوري

• عايدة رياض

• أحمد فتحي

• مجدي بدر

• محمد علي رزق

• أحمد كشك

• أحمد ماجد

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري