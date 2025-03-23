مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أمسية دينية لتكريم حفظة القرآن الكريم

أقام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، أمسية دينية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتعزيز القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع.

جاءت الفعالية بتنظيم المهندسة هدير عتمان عضو هيئة مكتب المحافظة وبحضور حسن خاطر – أمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد أبو خطوة، عضو هيئة المكتب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإسكندرية وأمناء الأقسام وقيادات الحزب بالمحافظة.

حاضر في الندوة الشيخ محمود محمد محمود واعظ بمنطقة وعظ الإسكندرية، وفضيلة الشيخ الأمير أحمد يونس واعظ أول بمنطقة وعظ الإسكندرية.

تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والأخلاق

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة خلال هذه الأمسية، أن الحزب يحرص دائمًا على دعم المبادرات التي تعزز الوعي الديني وترسخ القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم حفظة القرآن الكريم هو استثمار في مستقبل الوطن، حيث يسهم في بناء جيل واع قادر على النهوض بالمجتمع.

الاحتفالية تقدير لكل المجتهدين

من جانبها، قالت المهندسة هدير عثمان عضو هيئة مكتب المحافظة، إن تكريم حفظة القرآن الكريم ليس مجرد احتفال بل هو رسالة تقدير لكل من اجتهد وثابر في حفظ كتاب الله، مضيفة أن هذه الأمسية تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية والثقافية.

وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه الدين في إصلاح الفرد والمجتمع، مؤكدين على ضرورة دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم، باعتبارهم نموذجا يحتذى به في بناء أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع والوطن.

وأشار محمد أبو خطوة عضو هيئة مكتب المحافظة إلى أن حفظة القرآن الكريم هم أمل الأمة ومستقبلها المشرق والحزب سيواصل جهوده في دعم الأنشطة الدينية والثقافية التي تساهم في بناء جيل واع ومتمسك بهويته الدينية والوطنية.

شهدت الأمسية الرمضانية حضورًا مميزًا من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين حرصوا على مشاركة الأجواء الاحتفالية وتكريم حفظة القرآن الكريم، تأكيدًا على دعم الحزب لقيم الدين والأخلاق الفاضلة، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن بالإسكندرية على تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع وتكريم حفظة القرآن الكريم.