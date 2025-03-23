قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترشيح حسام الزناتي لمنصب جديد داخل الزمالك .. التفاصيل الكاملة
أنا لست إمام عاشور .. تصريح سابق لـ زيزو يشعل الجدل حول رحيله
الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .. قرار نهائي من التعليم
دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية رددها ليرزقك الله بالإنسان الصالح
زكاة الفطر .. الإفتاء تحسم بالدليل هل يجوز إخراجها مالاً؟
هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا للجميع؟.. الإفتاء تصحّح خطأ شائعًا
ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح
شينخوا: إسرائيل عرضت على حماس خطة من مرحلتين لتحرير الأسرى.. وهذا نصها
بص العصفورة.. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن انتقال زيزو للأهلي
بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك
بحضور المشاهير.. مصطفى كامل يتألق في احتفالية رمضانية بطريق السويس |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أمسية دينية لتكريم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
أحمد بسيوني

أقام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، أمسية دينية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتعزيز القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع.

جاءت الفعالية بتنظيم المهندسة هدير عتمان عضو هيئة مكتب المحافظة وبحضور حسن خاطر – أمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد أبو خطوة، عضو هيئة المكتب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإسكندرية وأمناء الأقسام وقيادات الحزب بالمحافظة.

حاضر في  الندوة الشيخ محمود محمد محمود واعظ بمنطقة وعظ الإسكندرية، وفضيلة الشيخ الأمير أحمد يونس واعظ أول بمنطقة وعظ الإسكندرية.

 تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والأخلاق

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة خلال هذه الأمسية، أن الحزب يحرص دائمًا على دعم المبادرات التي تعزز الوعي الديني وترسخ القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن دعم حفظة القرآن الكريم هو استثمار في مستقبل الوطن، حيث يسهم في بناء جيل واع قادر على النهوض بالمجتمع.

الاحتفالية تقدير لكل المجتهدين

من جانبها، قالت المهندسة هدير عثمان عضو هيئة مكتب المحافظة، إن تكريم حفظة القرآن الكريم ليس مجرد احتفال بل هو رسالة تقدير لكل من اجتهد وثابر في حفظ كتاب الله، مضيفة أن هذه الأمسية تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية والثقافية.

وأكدت على أهمية الدور الذي يلعبه الدين في إصلاح الفرد والمجتمع، مؤكدين على ضرورة دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم، باعتبارهم نموذجا يحتذى به في بناء أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع والوطن.

وأشار محمد أبو خطوة عضو هيئة مكتب المحافظة إلى أن حفظة القرآن الكريم هم أمل الأمة ومستقبلها المشرق والحزب سيواصل جهوده في دعم الأنشطة الدينية والثقافية التي تساهم في بناء جيل واع ومتمسك بهويته الدينية والوطنية.

شهدت الأمسية الرمضانية حضورًا مميزًا من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين حرصوا على مشاركة الأجواء الاحتفالية وتكريم حفظة القرآن الكريم، تأكيدًا على دعم الحزب لقيم الدين والأخلاق الفاضلة، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن بالإسكندرية على تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة في المجتمع وتكريم حفظة القرآن الكريم.

الاسكندرية تكريم حفظة القرآن مستقبل وطن احتفالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

بايرن ميونيخ

إخفاء تسجيلات الحادث| وفاة نجم بايرن ميونخ تثير الجدل.. ماذا حدث؟

صرف مرتبات شهر مارس

زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات

طقس اليوم

طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك

‎محمد طارق رئيسًا لبعثة الزمالك في جنوب إفريقيا لمواجهة ستيلينبوش

الإسماعيلي

في سهرة رمضانية .. إسماعيلي 2009 يفوز على القناة بثلاثية

طائرة الزمالك

اتحاد الكرة الطائرة يحدد موعد مباراة الزمالك وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد