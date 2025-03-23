محافظ أسيوط يتفقد المكتبة المتنقلة لنشر الثقافة بتكلفة 6 ملايين جنيه

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المكتبة المتنقلة التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بإجمالي تكلفة 6 مليون جنيه، والتي وصلت المحافظة ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق النائية في إطار خطة الدولة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي وثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء التي لا تتوافر بها مكتبات عامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

نشر المعرفة والثقافة

وأوضح محافظ أسيوط أن المكتبة المتنقلة تعد إضافة متميزة للمجتمع الأسيوطي، حيث تقدم العديد من الخدمات الثقافية والمعرفية للمواطنين في مختلف القرى والمدن مقدماً شكره للسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، على دعمه وحرصه على توفير هذه المكتبة المتنقلة التي تسهم في نشر المعرفة والثقافة بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الثقافي وتطوير مهارات الأفراد في كافة المجالات.

تطوير مهارات الأفراد

وأضاف المحافظ أن المكتبة تحتوي على مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الثقافة وتعزيز المعرفة، وتشمل الإعارة الخارجية للكتب، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية متنوعة مثل الدورات التدريبية، والمعارض الفنية، والأنشطة الفنية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مختلف المجالات فضلاً عن أنها مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تضم مكتبة إلكترونية وخدمات الإنترنت، كما أنها مزودة بكاميرات مراقبة لضمان الأمان، بالإضافة إلى نظام GPS لتحديد مواقعها وتنقلاتها بين المناطق المختلفة. كما أنها تحتوي على 10 طاولات و30 كرسيًا، لتوفير بيئة مريحة للمواطنين للإستفادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة، فضلاً عن توافر تندة لحماية الزوار من أشعة الشمس.

وأشار أبو النصر إلى أن هذه المكتبة تمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير الخدمات الثقافية والتعليمية للمواطنين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مؤكداً أن المحافظة ستواصل دعم أنشطة المكتبة وتنظيم برامج وفعاليات متنوعة في هذه المكتبة المتنقلة لخدمة جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والأطفال لتوفير الخدمات الثقافية والتدريبية في جميع أرجاء المحافظة إيماناً بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع.