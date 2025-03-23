سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ 85 لباكستان.. صور

احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة اليوم الأحد باليوم الوطني الـ 85 لباكستان، ورفع القائم بالأعمال الدكتور رضا شاهد العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني.

حضر مراسم رفع العلم مسؤولون من سفارة باكستان بالقاهرة وأفراد من الجالية الباكستانية في مصر، ودعا القائم بالأعمال الله تعالى أن يمنّ على باكستان بالخير والرخاء والسلام، وقُرئت رسائل من الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراءوزير الخارجية بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق، زار أمين سر الرئاسة المصرية القائم بالأعمال في السفارة الباكستانية وسلمه رسالة تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني لباكستان.

ويوم باكستان هو إحياء لذكرى قرار لاهور الذي الذي وقع في 23 مارس 1940، واحتفالا باعتماد أول دستور لباكستان، وتحول دومينيون باكستان إلى جمهورية باكستان الإسلامية في 23 مارس 1956 مما جعل باكستان أول جمهورية إسلامية في العالم.

