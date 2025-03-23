قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. لهذا السبب
الحكومة تعلن خطتها لمواجهة صيف 2025 وتأمين إمدادات الكهرباء
منال عوض: نقدر عطاء جميع الأمهات المثاليات وفخورون بعظيمات مصر من المحافظات
بعد تصريحات تارا عماد.. الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. 6 أمور تصيب مرتكبها
وزير المالية الإسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر وافق على اقتراحي بالاعتراف بـ13 مستوطنة بالضفة
سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
مستقبل زيزو.. الزمالك يحاول التجديد وسط مفاوضات متقدمة مع الأهلي وعروض خليجية
آخر مستجدات أزمة مباراة القمة.. هل ستعاد أم ستُعتمد القرارات الحالية؟
وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر
دعاء ليلة القدر للزواج.. ردده لتنال مرادك ولكن احذر هذا الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد العرجاوي: التنسيق بين الجهات الحكومية يضمن كفاءة العمليات الجمركية

جمارك وبضائع
جمارك وبضائع
ولاء عبد الكريم

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين.

وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية. 


وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين.

وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية. 
وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين.

وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية.

وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع.

وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك.

وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.

محمد العرجاوي مستخلصي الجمارك بالإسكندرية لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين شعبة المستوردين اخبار مصر مال واعمال منظومة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

صرف مرتبات شهر مارس

زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص

عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد العطلة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

طقس اليوم

طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .. قرار نهائي من التعليم

تصفية النادي غير مقبولة.. أيمن يونس يوجه رسالة حاسمة لمجلس الزمالك بسبب زيزو

بعد توقيع زيزو للأهلي.. أيمن يونس يهاجم إدارة الزمالك: تصفية النجوم «غير مقبولة»

ترشيحاتنا

شهداء غزة

أكثر من 50 ألف شهيد في قطاع غزة

نتنياهو

المعارضة الإسرائيلية تدعو لإضراب عام مع سعي نتنياهو للإطاحة بـ بار

أرشيفية

حماس: العدوان الإسرائيلي يستوجب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا

بالصور

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة أفضل

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل

وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمراكز الحسينية وكفر وأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لمرضى السكر.. قائمة أطعمة وحلويات ممنوعة

لمرضى السكر.. قائمة اطعمة وحلويات ممنوعة
لمرضى السكر.. قائمة اطعمة وحلويات ممنوعة
لمرضى السكر.. قائمة اطعمة وحلويات ممنوعة

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر

ميرنا نور الدين

حذفت صور زوجها .. ميرنا نور الدين تحير جمهورها بتصرف مفاجئ

متهم - أرشيفية

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق مينى باص بالدقهلية

لقطة من الفيديو

فيديو مثير لـ 3 أشخاص يرتدون أقنعة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد