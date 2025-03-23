وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة فى التقرير المفرق بها كان هناك حديث معمق حول قضية الحوكمة والامن فى قطاع غزة.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي: “هناك استقرار على مجموعة من الأسماء من 15 شخص من قطاع غزة غير فصائلية دورهم الأساسي تولي إدارة القطاع بشكل إنتقالي لمدة 6 أشهر، ويتزامن إعادة تمكين السلطة الفلسطينية وإنتشارها داخل القطاع لتتولي عملية إدارة القطاع”.

وتابع: لا أحد يتحدث عن فصيل بعينه ولا دور لأى فصيل فى إدارة غزة، يعقبها تولي السلطة الفلسطينية، موضحا أنه من الضروري المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.