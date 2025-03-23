الاتحاد الأوروبي: يجب توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قالت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تعتزم التوجه إلى إسرائيل والتطرق إلى كل القضايا التي تتعلق بالاعمال العدائية والقتل فى غزة، وسأتحدث عن المفاوضات من أجل وقف القصف، منوهة بأنه يجب إطلاق سراح الرهائن.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “القانون الإنساني يجب إتباعه ويجب توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستكمال هذه الحرب لن يتسبب سوي فى المزيد من القتل”.

وتابعت أن الإتحاد الأوروبي سيتخذ الأدوات المتاحة بين يديه لحل هذه القضية.