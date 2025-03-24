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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يحسن صحة العظام ويقلل مخاطر أمراض القلب.. مفاجأت مذهلة عن لبن فول الصويا

لبن
لبن
شيماء مجدي

 بدائل الألبان أو منتجات شبيه الألبان النباتية هي منتجات نباتية تعمل كبدائل لمنتجات الألبان التقليدية ، حيث تم انتاج هذه البدائل خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو يتبعون نمط حياة نباتي، أو يبحثون عن خيارات غذائية أكثر صحة بدلاً من الاعتماد على منتجات الألبان الحيوانية. وتستغل هذه الخيارات فوائد بعض النباتات مثل المكسرات والبذور وفول الصويا والشوفان وغيرها لمحاكاة ملمس وطعم منتجات الألبان التقليدية في أنها تخدم نفس الغرض في خصائص منتجات الالبان، مما يسمح للمستهلك بالاستمتاع بأطباقه المفضلة.


وقالت الدكتورة نرمين إبراهيم عبد القادر
باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الالبان معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ، إن لبن فول الصويا يُعتبر من أشهر بدائل الألبان النباتية، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.

 ويُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية، ومن أبرز استخداماته هو إنتاج شبيه الجبن الطري، والذي يعد بديلاً مثالياً للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللبن أوعدم تحمل  اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا وبالتالي فهو غذاء مناسب لهم في افطار أوسحور رمضان.


ويتميز لبن فول الصويا بفوائد عديدة منها:


-    غني بالبروتينات عالية الجودة: حيث يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مما يجعله خيارًا غذائيًا مثاليًا للنباتيين والرياضيين.


-    بديل مناسب لمرضى عدم تحمل اللاكتوز(سكر اللبن): لا يحتوي لبن فول الصويا على اللاكتوز، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهي حالة تؤدي إلى اضطرابات هضمية شديدة عند تناول منتجات الألبان التقليدية.


-    خفض نسبة الكوليسترول في الدم: تشير الدراسات إلى أن بروتين الصويا يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم ، مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.


-    تحسين صحة العظام : يُدعم لبن فول الصويا أحيانًا بالكالسيوم وفيتامين د ، مما يجعله خيارًا مفيدًا للحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.


-    تقليل أعراض سن اليأس:يحتوي لبن فول الصويا على مركبات الإيزوفلافون ، وهي مركبات نباتية تشبه في تأثيرها هرمون الإستروجين، ما يساعد على تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.


-    تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي لبن فول الصويا على نسبة جيدة من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.


-    مناسب للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا: يعد لبن فول الصويا بديلاً مثاليًا للألبان الحيوانية، مما يجعله خيارًا رئيسيًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو لديهم قيود غذائية خاصة.

-    تحضير لبن فول الصويا:
-    يتم نقع حبوب فول الصويا في الماء لعدة ساعات، ثم غسلها جيدا ثم طحنها مع الماء بنسبة 1:7 وتصفيتها للحصول على لبن الصويا. 


-    ثم يُغلى لبن الصويا للتخلص من أي إنزيمات غير مرغوبة وتحسين الطعم.


-    يمكن اضافة التمر أو الفواكه ( الفراولة أو الموز أو الجوافة ...............) بنسب مختلفة لتحسين طعم لبن الصويا بالاضافة الي زيادة القيمة الغذائية واستخدامها كمشروبات صحية في افطار رمضان.

-    استخدام لبن فول الصويا في صناعة شبيه الجبن الطري
يتمتع لبن فول الصويا بخصائص تسمح له بأن يكون أساسًا لصناعة شبيه الجبن الطري، نظرًا لمحتواه العالي من البروتين، وخصائصه القابلة للتخثر، مما يساعد على تشكيل قوام يشبه الجبن التقليدي


-    صناعة شبيه الجبن الطري من لبن فول الصويا


1-    يتم تخثير لبن الصويا بإضافة مواد حمضية مثل عصير الليمون أو الخل، أو باستخدام المنفحة النباتية.


2-    بعد التخثر، يتم تصفية الخثارة باستخدام قطعة قماش قطنية لإزالة السوائل الزائدة.
3-    تُضغط الخثارة جيداَ للحصول على القوام المطلوب لشبيه الجبن الطري.
4-    يمكن تحسين الطعم بإضافة الملح، الأعشاب، أو زيت الزيتون.
5-    يتم تبريد المنتج النهائي لضمان تماسكه وحفظه بالثلاجة.
فوائد شبيه الجبن الطري المصنوع من لبن فول الصويا:-
-    يتميز شبيه الجبن الطري المصنوع من لبن فول الصويا بمحتوى أقل من الدهون المشبعة مقارنة بالأجبان التقليدية، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يسعون إلى تقليل استهلاك الدهون. 
-    وأيضاَغذاء مثالي للنباتيين في وجبة السحور رمضان حيث يوفر البروتين النباتي الموجود في شبيه الجبن الطري من الصويا جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.
-    شبيه الجبن الطري المصنوع من لبن فول الصويا سهل الهضم، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية مرتبطة بمنتجات الألبان الحيوانية.
-    متعدد الاستخدامات في الطهي  حيث يمكن استخدام شبيه الجبن الطري في العديد من الوصفات، مثل السلطات، الساندويشات، أو كمكون رئيسي في الأطباق النباتية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الطهي الصحي.
الخاتمة
يُعتبر لبن فول الصويا بديلًا مغذيًا وصحيًا للألبان الحيوانية كمشروبات صحية في رمضان، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة شبيه الجبن الطري بفضل خصائصه الغذائية وقوامه المناسب.أيضاَ يوفر هذا المنتج خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، كما أنه يساهم في تحسين الصحة العامة بفضل غناه بالبروتين وخلوه من الكوليسترول. 
ومع تزايد الاهتمام بالخيارات الغذائية النباتية، فإن شبيه الجبن الطري المصنوع من لبن فول الصويا يُعد إضافة قيّمة لأي نظام غذائي صحي.

فول الصويا لبن فول الصويا الألبان رمضان تخثير لبن الصويا

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