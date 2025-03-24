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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عائلة الفنان أحمد العيسوي.. دعم متبادل وقصص نجاح مميزة

أحمد العيسوي
أحمد العيسوي
محمد حليم قنديل

أعرب المطرب أحمد العيسوي عن محبته وامتنانه لزوجته، الفنانة إيناس عز الدين، موجهًا لها تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلادها، قائلا: "كل عام وأنتِ بخير، وأتمنى لكِ ولعائلتنا السعادة والصحة دائمًا."


ثم انتقل للحديث عن ابنته نغم أحمد العيسوي، معبرًا عن فخره بها، قائلًا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،: "نغم هي دكتورتي وحبي الكبير، ابنتي الغالية التي أعتز بها كثيرًا."


وأشار إلى صورة من عيد ميلاد محمد أحمد العيسوي، واصفًا إياه بأنه "الذرية الصالحة التي أنعم الله بها عليه، متمنيًا له الصحة والعافية."


كما تحدث العيسوي عن ابنته الأخرى ولاء أحمد العيسوي، واصفًا إياها بـ "السفيرة"، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتوفيق في حياتها.
 

أحمد العيسوي خط أحمر الحدث اليوم

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