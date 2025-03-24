عائلة الفنان أحمد العيسوي.. دعم متبادل وقصص نجاح مميزة

أعرب المطرب أحمد العيسوي عن محبته وامتنانه لزوجته، الفنانة إيناس عز الدين، موجهًا لها تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلادها، قائلا: "كل عام وأنتِ بخير، وأتمنى لكِ ولعائلتنا السعادة والصحة دائمًا."



ثم انتقل للحديث عن ابنته نغم أحمد العيسوي، معبرًا عن فخره بها، قائلًا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،: "نغم هي دكتورتي وحبي الكبير، ابنتي الغالية التي أعتز بها كثيرًا."



وأشار إلى صورة من عيد ميلاد محمد أحمد العيسوي، واصفًا إياه بأنه "الذرية الصالحة التي أنعم الله بها عليه، متمنيًا له الصحة والعافية."



كما تحدث العيسوي عن ابنته الأخرى ولاء أحمد العيسوي، واصفًا إياها بـ "السفيرة"، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتوفيق في حياتها.

