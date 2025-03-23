مؤسسة أبو العينين تواصل تقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن بالجيزة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد مواصلة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تقديم وجبات الإفطار الضيوف الرحمن بالجيزة.



وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا: "هذه المائدة يوميا تقوم بها مؤسسة النائب محمد أبو العينين، لتقديم وجبات الإفطار للصائمين".

وأضاف أن مائدة الرحمن تأتي بخلاف الوجبات اليومية التي تقوم بها مؤسسة النائب محمد أبو العينين، موضحا أن هناك عدد كبير من المتطوعين الموجودين داخل المؤسسة الذين يقومون بعملية تنظيم وجبات الإفطار.

وأشاد ضيوف مائدة الرحمن، بجهود مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في تقدم الدعم والمساعدة للأسر على مدار العام وليس شهر رمضان فقط.



هاني النحاس: مؤسسة أبو العينين تقدم مساعدات قيمة لضيوف برنامج ساعة إفطار

أكد الإعلامي هاني النحاس، أن فكرة برنامج ساعة الفطار، هو مساعد الناس التي تتواجد في الشارع وقت الإفطار، وأن البرنامج يجلس مع هؤلاء الأشخاص ويتناول الإفطار معهم.

وأضاف الإعلامي هاني النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أول حلقة للبرنامج كان مع شاب حرم من نعمة البصر، ولكن لم يحرم من نعمة البصيرة.



ولفت إلى أن الشاب الكفيف يساعد والده "السايس" في ركن السيارات، وكانت المفاجأة في البرنامج أن (شريف) يجيد قيادة السيارات ويعرف نوع كل سيارة من خلال "الكلاكس" وصوت المحرك ويقود دراجته الخاصة، ويحلم شريف أن يصبح مدرسًا للغة الإنجليزية أو الإسبانية.



ولفت إلى أن شقيقة شريف جهاد تدرس في كلية العلوم وقامت خلال البرنامج بغناء أغنية (النور مكانه في القلوب)، مؤكدة أنها هي وشقيقها شريف حرما من نعمة الإبصار ولكن الله أنعم عليهما بالبصيرة والإصرار والعزيمة.

مؤسسة أبو العينين الخيرية

وأوضح أن مؤسسة أبو العينين الخيرية، مع البرنامج منذ التجهيزات، وخلال التصوير، وهناك مساعدات من المؤسسة، تكون مبلغ مالي، ووجبة إفطار، وصندوق مساعدات ودرع تكريم.

برنامج «ساعة إفطار» يستضيف خلال شهر رمضان كل الشخصيات التي تمنعها ظروف عملها من الإفطار مع الأسرة، ويقوم مقدم البرنامج بإجراء حوار معهم حول طبيعة عملهم وذكرياتهم مع الشهر الفضيل والأفكار معهم وتكريمهم.

