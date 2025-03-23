قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطاع الأعمال العام: إيرادات القابضة للتشييد تقترب من 16 مليار جنيه
بتروجت يهزم الزمالك 2-1 في كأس عاصمة مصر
جريمة صهيونية جديدة.. أول تعليق من حركة حماس علي إغتيال إسماعيل برهوم
مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 9: مايان السيد تفسد العلاقة بين والدتها ورانيا يوسف
بتروجت يضيف الثاني أمام الزمالك في الوقت القاتل
مصر تستضيف اجتماعا دوليا لبحث وقف العدوان على غزة بحضور مسؤولين عرب وأوروبيين
باحثة سياسية: التطورات بلبنان مرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتشمل حزب الله
أحمد موسى: أمريكا ستقدم على قصف إيران في حالة واحدة.. فيديو
مؤسسة أبو العينين تواصل تقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن بالجيزة
40 ألف مشجع.. أحمد موسى يناشد الجمهور لحضور مباراة مصر: المنتخب فى حاجة لكل مشجع
أحمد موسى: مبعوث ترامب للشرق الأوسط غابت عنه معلومات عن مصر.. ويجب أن يعرفها
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤسسة أبو العينين تواصل تقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن بالجيزة

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين
محمد القاضي

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد مواصلة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تقديم وجبات الإفطار الضيوف الرحمن بالجيزة.


وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا: "هذه المائدة يوميا تقوم بها مؤسسة النائب محمد أبو العينين، لتقديم وجبات الإفطار للصائمين".

وأضاف أن مائدة الرحمن تأتي بخلاف الوجبات اليومية التي تقوم بها مؤسسة النائب محمد أبو العينين، موضحا أن هناك عدد كبير من المتطوعين الموجودين داخل المؤسسة الذين يقومون بعملية تنظيم وجبات الإفطار.

وأشاد ضيوف مائدة الرحمن، بجهود مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في تقدم الدعم والمساعدة للأسر على مدار العام وليس شهر رمضان فقط.


هاني النحاس: مؤسسة أبو العينين تقدم مساعدات قيمة لضيوف برنامج ساعة إفطار

أكد الإعلامي هاني النحاس، أن فكرة برنامج ساعة الفطار، هو مساعد الناس التي تتواجد في الشارع وقت الإفطار، وأن البرنامج يجلس مع هؤلاء الأشخاص ويتناول الإفطار معهم.

وأضاف الإعلامي هاني النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أول حلقة للبرنامج كان مع شاب حرم من نعمة البصر، ولكن لم يحرم من نعمة البصيرة.


ولفت إلى أن الشاب الكفيف يساعد والده "السايس" في ركن السيارات، وكانت المفاجأة في البرنامج أن (شريف) يجيد قيادة السيارات ويعرف نوع كل سيارة من خلال "الكلاكس" وصوت المحرك ويقود دراجته الخاصة، ويحلم شريف أن يصبح مدرسًا للغة الإنجليزية أو الإسبانية.


ولفت إلى أن شقيقة شريف جهاد تدرس في كلية العلوم وقامت خلال البرنامج بغناء أغنية (النور مكانه في القلوب)، مؤكدة أنها هي وشقيقها شريف حرما من نعمة الإبصار ولكن الله أنعم عليهما بالبصيرة والإصرار والعزيمة.

مؤسسة أبو العينين الخيرية

وأوضح أن مؤسسة أبو العينين الخيرية، مع البرنامج منذ التجهيزات، وخلال التصوير، وهناك مساعدات من المؤسسة، تكون مبلغ مالي، ووجبة إفطار، وصندوق مساعدات ودرع تكريم.

برنامج «ساعة إفطار» يستضيف خلال شهر رمضان كل الشخصيات التي تمنعها ظروف عملها من الإفطار مع الأسرة، ويقوم مقدم البرنامج بإجراء حوار معهم حول طبيعة عملهم وذكرياتهم مع الشهر الفضيل والأفكار معهم وتكريمهم.
 

مؤسسة أبو العينين وجبات الإفطار أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تارا عماد

بعد تصريحات تارا عماد.. الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. 6 أمور تصيب مرتكبها

ترشيحاتنا

مسلسل حكيم باشا

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

صبري فواز وسما إبراهيم

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

جانب من المضبوطات

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمراكز الحسينية وكفر وأولاد صقر

بالصور

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

فيديو

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد