إسبانيا تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا على حساب هولندا بركلات الترجيح

حسم منتخب إسبانيا تأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب “المستايا” ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي، مما دفع الفريقين إلى ركلات الترجيح، حيث تمكن المنتخب الإسباني من حسم المواجهة لصالحه، ليطيح بالطواحين الهولندية خارج البطولة، رغم الأداء المميز الذي قدمه منتخب هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، بينما جاء تأهل هولندا بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي

تأهلت 8 منتخبات إلى ربع النهائي، حيث جاءت إسبانيا، البرتغال، فرنسا، وألمانيا في التصنيف الأول، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا، الدنمارك، هولندا، وكرواتيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهتا نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025، على أن يُلعب النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو. وسيلتقي الفائز من مواجهة كرواتيا وفرنسا مع المتأهل من مباراة إسبانيا وهولندا، بينما سيواجه المنتصر من مباراة إيطاليا وألمانيا الفائز من لقاء الدنمارك والبرتغال.

نبذة عن دوري الأمم الأوروبية

تم استحداث بطولة دوري الأمم الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كمسابقة رسمية للمنتخبات الوطنية. وأقيمت النسخة الأولى عام 2019، حيث توج المنتخب البرتغالي باللقب الأول في تاريخ البطولة