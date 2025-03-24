إصابة القائد والجناح.. ضربتان لـ الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الكأس

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربتان قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، الجمعة المقبل، في نصف نهائي كأس مصر.

وشهدت مباراة الزمالك أمام بتروجت مساء أمس الأحد بكأس عاصمة مصر، إصابة قائد الفريق الأبيض محمود عبد الرازق “شيكابالا” والجناح الأيسر مصطفى شلبي.

تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة.

وفيما يخص مصطفى شلبي، أوضح الدكتور محمد أسامة أن التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وخسر الزمالك أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف، في ثاني مبارياته ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك استهل مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بتعادل صعب مع الجونة بهدف لمثله.