جلسة عاجلة لحسم ملف تجديد زيزو مع الزمالك | تفاصيل

تترقب إدارة نادى الزمالك، انتهاء فترة التوقف الدولي بخوض منتخب مصر الأول مواجهة سيراليون بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026، وعودة أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق المتواجد حاليًا فى معسكر الفراعنة؛ لفتح ملف تجديد العقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.



وكتب الناقد الرياضي أحمد الهواري عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير : لجنة التخطيط بالزمالك تحدد جلسة عاجلة مع زيزو لحسم ملف التجديد"

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري أي في شهر يونيو 2025، ويحق له حاليا التوقيع لأي ناد يرغب في الانضمام له دون الرجوع لإدارة الأبيض.

وعلي جانب اخر تلقى الزمالك هزيمة أمام بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية .

وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا الجونة وسموحة ومودرن سبورت.

وبعد هذه الخسارة، يوجه الزمالك تركيزه إلى بطولة كأس مصر، حيث يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

كان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على سموحة بنتيجة 4-2، بينما تخطى سيراميكا كليوباترا فريق الجونة بنتيجة 3-1.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 28 مارس 2025، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.



ويواجه الزمالك الفائز من هذه المباراة الفريق المنتصر في مواجهة نصف النهائي الآخر بين بيراميدز والبنك الأهلي، في المباراة النهائية للبطولة