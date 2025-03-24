قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر اجتماع عملية الخرطوم
ننشر تفاصيل مرافعة دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بإنهاء حياة طفلتها
سيف الدرع بعد انتقاله لـ برشلونة : الحلم أصبح حقيقة
1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025
فضل ليلة القدر 25 رمضان .. أسرارها ومعجزاتها وعلاماتها
بعد رفضها القاطع لمحاولات التهجير.. مصر تطرح مبادرة جديدة لإحياء وقف إطلاق النار
قصر القطن بالإسكندرية.. فرصة استثمارية تنتظر القطاع الخاص | وجهة سياحية وتجارية
الثاني خلال ساعات.. استشهاد صحفي في قصف إسرائيلي على غزة
حصيلة متصاعدة.. 44 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر
صيغة تكبيرات العيد كما وردت عن النبي.. متى نبدأ ترديدها؟
اتفسح براحتك.. مواعيد المواصلات في عيد الفطر
مصطفى وزيرى يكشف عن حقيقة اكتشاف مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالغربية يناقش استعدادات المديرية لعيد الفطر

وكيل الشباب والرياضة بالغربية
وكيل الشباب والرياضة بالغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ظهرا اليوم الإثنين اجتماعا مع مديرى الإدارات الفرعية والمركزية بالمديرية وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك.


بدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة لمديري الإدارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالغربية واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

وكيل الشباب يوجه القيادات بالعمل 

تناول الاجتماع التأكيد علي رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات المفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والمخصص بها اقامة شعائر صلاه عيد الفطر المبارك.

كما أكد الاجتماع على فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية خلال أيام عيد الفطر المبارك وفتح جميع الملاعب وصالات الألعاب وحدائق الأطفال لتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج الترفيهية لنشعر السعادة والبهجة على المترددين مع التأكيد على سلامة الألعاب الحدائق والصالات .

وأشار إلى تنفيذ مبادرة (العيد بهجة) بمراكز الشباب وتشمل عمل مسابقات وألعاب ترفيهية لجميع المترددين على المراكز ويتم توزيع هدايا عينية على الاطفال بجميع مراكز الشباب.

كما أكد الاجتماع على تشكيل غرف عمليات بكل إدارة فرعية وعمل نوبتجيات للعاملين بالمراكز خلال أيام العيد.

طوارىء عيد الفطر المبارك 

ونبه على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة داخل مراكز الشباب.

وتناول الاجتماع أيضاً تنفيذ احتفالية بيوم اليتيم بكل إدارة فرعية إحتفالا "بيوم اليتيم"وهي المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام، وينتظره الأطفال من عام لآخر.

واكد اللواء حسين حنفى على استمرار المتابعات المكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمترددين وتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها لجميع الفئات .

وكيل الشباب والرياضة مديري الادارات الهيئات طنطا والمحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الأسبوع الأخير من رمضان

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيد

الأهلي

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مباراة طلائع الجيش في كأس الرابطة

محمد صلاح

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط

التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

خلال الاجتماع

الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند

خلال الاجتماع

وزير الإسكان: استمرار العمل خلال الإجازات لسرعة الانتهاء من مشروع تلال الفسطاط

بالصور

طريقة عمل الغريبة الناعمة في عيد الفطر

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى عيد الفطر
طريقة عمل الغريبة الناعمة فى عيد الفطر
طريقة عمل الغريبة الناعمة فى عيد الفطر

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية لطالبات مدرسة طلعت حرب

جانب من الرحلة
جانب من الرحلة
جانب من الرحلة

وكيل صحة الشرقية يتفقد عيادة الجلدية ويوزيع مساعدات على المرضى| صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل البتنجان المقلي بصلصة الطماطم

بطعم لايقاوم... طريقة عمل البتنجان المقلي بصلصة الطماطم
بطعم لايقاوم... طريقة عمل البتنجان المقلي بصلصة الطماطم
بطعم لايقاوم... طريقة عمل البتنجان المقلي بصلصة الطماطم

فيديو

حسن الرداد

عاوز أمثل رعب واخترنا بـ"عقبال عندكو" نماذج واقعية.. حسن الرداد في تصريحات نارية

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد