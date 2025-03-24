وكيل الشباب والرياضة بالغربية يناقش استعدادات المديرية لعيد الفطر

عقد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ظهرا اليوم الإثنين اجتماعا مع مديرى الإدارات الفرعية والمركزية بالمديرية وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك.



بدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة لمديري الإدارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالغربية واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

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تناول الاجتماع التأكيد علي رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات المفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والمخصص بها اقامة شعائر صلاه عيد الفطر المبارك.

كما أكد الاجتماع على فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية خلال أيام عيد الفطر المبارك وفتح جميع الملاعب وصالات الألعاب وحدائق الأطفال لتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج الترفيهية لنشعر السعادة والبهجة على المترددين مع التأكيد على سلامة الألعاب الحدائق والصالات .

وأشار إلى تنفيذ مبادرة (العيد بهجة) بمراكز الشباب وتشمل عمل مسابقات وألعاب ترفيهية لجميع المترددين على المراكز ويتم توزيع هدايا عينية على الاطفال بجميع مراكز الشباب.

كما أكد الاجتماع على تشكيل غرف عمليات بكل إدارة فرعية وعمل نوبتجيات للعاملين بالمراكز خلال أيام العيد.

طوارىء عيد الفطر المبارك

ونبه على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة داخل مراكز الشباب.

وتناول الاجتماع أيضاً تنفيذ احتفالية بيوم اليتيم بكل إدارة فرعية إحتفالا "بيوم اليتيم"وهي المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام، وينتظره الأطفال من عام لآخر.

واكد اللواء حسين حنفى على استمرار المتابعات المكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمترددين وتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها لجميع الفئات .