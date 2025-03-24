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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

شريرة هانم .. هالة صدقي تصدم جمهور إش إش

هالة صدقي
هالة صدقي
كريم ناصر

أكدت الفنانة هالة صدقي سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الجديد "إش إش"، والذي يعرض بالماراثون الرمضاني. 

https://www.youtube.com/shorts/oKjxiLDc8YQ

وكشفت هالة صدقي عن تفاصيل تحضيرها لشخصية شادية التي تلعبها داخل الأحداث. 

وقالت: “اختيار الباروكة ولونها استغرق منا شهرا كاملا للاستقرار عليها، حتى أنني تناقشت مع مخرج العمل محمد سامي فى تفاصيل أخرى مثل المكياج وغيرها من الأمور، ووضعنا فى الاعتبار إنها ست ”جعانة" كما يطلق بالعامية، فهي السيدة الوحيدة فى العمل التى ستجدها تضع المكياج بشكل مستمر، فهي تريد أن تصبح "هانم" بمثل تلك الأمور".  

وأضافت هالة صدقي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد': “أنا لا أرى أن شخصية شادية بالأساس شريرة، فشخصيًا أكتشف كل يوم هناك شر فى الدنيا أكثر من شخصية ”شادية" التى تتسم بالطمع، وتريد تأمين مستقبل أولادها".  

وتابعت: “بالتأكيد، لا بد أن يحب الممثل الشخصية التى يلعبها حتى وإن كانت شريرة، ويجد لها مبرراتها”. 

https://www.youtube.com/shorts/oKjxiLDc8YQ

هالة صدقي مسلسل اش اش رمضان ٢٠٢٥ مسلسلات رمضان رمضان

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