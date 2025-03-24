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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يرد على شكوي الأهلي: اللجنة الأوليمبية ليس من حقها التدخل

بعد شكوي الأهلي ..اتحاد الكرة : اللجنة الأوليمبية ليس من حقها البت في الشكوى
بعد شكوي الأهلي ..اتحاد الكرة : اللجنة الأوليمبية ليس من حقها البت في الشكوى
علا محمد

كشف احمد حسن عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من شكوى النادي الأهلي المتعلقة بأزمة مباراة القمة، وذلك وفقا للخطاب المرسل من الاتحاد للجنة الأوليمبية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "اتحاد الكرة في خطاب مرسل للجنة الأوليمبية: تعيين حكام مباريات الدوري من اختصاصنا

اللجنة الأوليمبية ليس من حقها البت في الشكوى وغير مختصة بالأمر".

إدارة الأهلي تحرص علي استكمال ملف الشكوى للجنة الأولمبية 

حرصت إدارة الأهلي علي استكمال ملف الشكوى التي تقدمت بها للجنة الأولمبية المصرية والخاصة بأحقيتها في عدم خوض مباراة القمة امام الزمالك بالدوري بسبب عدم استقدام حكام أجانب.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان إدارة الأهلي تقدمت بملف جديد يحوي بعض المستندات والفيديوهات ومحادثات الواتس اب التي تؤكد بوضوح أن هناك وعودا باستقدام حكام أجانب لم تنفذ.

وأضاف ان الأهلي أدرج ضمن مستنداته خطاب رسمي مرسل من رابطة الأندية المصرية لاتحاد الكرة يطلب فيه حكام أجانب لمباراة القمة مع تحمله بدفع التكاليف.

وأوضح أن الملف احتوي علي تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الرياضة بأن هناك طاقم تحكيم سعودي سيأتي إلى مصر لتحكيم القمة وبالتالي تأجيلها لمدة 24 ساعة وهو ما لم تقوم به رابطة الأندية المصرية.

وأشار إلى أن الأهلي قدم مستندا يفيد أن قرعة الدور الثاني لبطولة الدوري تمت بدون حضور مندوبي الأندية وبالتالي فهي يشوبها العوار .

احمد حسن اتحاد الكرة للجنة الأوليمبية خطاب مرسل مباريات الدوري اللجنة الأوليمبية إدارة الأهلي

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