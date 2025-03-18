وزير الرياضة يكشف مصير شكوي الأهلي أمام اللجنة الأوليمبية

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة مصير شكوي الاهلي المقدمة إلى اللجنة الأوليمبية بشأن أزمة مباراة القمة أمام الزمالك في منافسات الدوري المصري

تصريحات اشرف صبحي

وأكد أشرف صبحي في تصريحات مع شوبير عبر اثير اون سبورت اف ام أن هناك لجنة تختارها اللجنة الأوليمبية، للبحث في أزمة لقاء القمة.

وأضاف أن اللجنة الأوليمبية لديهم مستشار قانوني، وهو سيهتم بالأمر بمنتهي الحيادية و سيقومون بالرد على الأهلي في أقرب وقت .

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا أعلن خلاله تقديم شكوى للجنة الأوليمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بسبب عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة الماضية.