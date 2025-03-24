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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 21 مخالفة بالمخابز والأسواق في البحر الأحمر

حملات رقابية مكثفة
حملات رقابية مكثفة
أ ش أ

ضبطت مديرية التموين بالبحر الأحمر، 21 مخالفة بالمخابز والأسواق لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، حمايةً لحقوق المواطنين.

وذكر بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر اليوم "الإثنين"، أنه بناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر، عمر حنفي، وفي إطار جهود الدولة للحد من جشع التجار وضبط الأسواق، شنت مديرية التموين بالمحافظة، حملات رقابية مكثفة خلال اليومين الماضيين، استهدفت المحال التجارية والمخابز لضمان التزامها بالقوانين المنظمة للأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 12 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى 4 مخالفات في قطاع المخابز و5 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

 وأكدت المديرية استمرار المتابعة والرقابة على جميع المحال والأسواق، خصوصًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

وفي إطار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تم توفير لحوم سودانية عبر فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك في مختلف مدن المحافظة بسعر 285 جنيهًا للكيلو، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل بأسعار مناسبة للمستهلكين.

كما أعلنت مديرية التموين بدء صرف المنحة الرئاسية لبعض أصحاب بطاقات التموين، حيث بدأت عمليات الصرف اعتبارا من 18 مارس الجاري وتستمر طوال شهر أبريل المقبل، وتبلغ قيمة الدعم 125 جنيها للفرد، بحد أقصى 250 جنيها للبطاقة، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.

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