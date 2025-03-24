تحرك جديد من الأهلي ضد قرارات الرابطة بشأن مباراة القمة

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر أنه تم تقديم تظلم رسمى من الأهلى للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على عقوبات رابطة الأندية الخاصة بمباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي يتقدم بتظلم رسمي

وكتب أحمد حسن :"عااااااااجل :

الأهلي يتقدم بتظلم رسمي على عقوبات الرابطة لمباراة الزمالك أمام لجنة الاستئناف والتظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم".

يأتي ذلك بعدما أصدرت رابطة الأندية قراراتها بشأن مباراة القمة باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري بنهاية الموسم.

الأهلى يتقدم بشكوى

وكان الأهلي تقدم بشكوى أمام اللجنة الأولمبية المصرية للبت في هذا الأمر وإصدار القرار النهائي بشأن موقفه من مباراة القمة.

ورفض الأهلي خوض مباراة مباراة القمة أمام الزمالك إلا بحكام أجانب وهو الأمر الذي لم يتوفر ليعتبر الزمالك فائزا بنتيجة 3-0.

وأعلنت اللجنة الأولمبية أنها تحقق في الواقعة من كافة الجهات من ثم ستصدر قرارها قريبا.