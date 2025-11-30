قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق السيد: أحمد عبد الرؤوف الأنسب للمرحلة الحالية في الزمالك.. وصبحي لا يستحق التواجد أساسياً
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
اقتصاد

اخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 24-3-2025

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم، الاثنين، 24-3-2025، وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

الذهب في السعودية

سجّل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 364.25   ريال 

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 318.75    ريال  

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 273.25 ريال سعودي.

الريال السعودي

وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 212.50    ريالا سعوديا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2550.50   ريال سعودي.

وبلغ سعر الأونصة في السعودية حوالي 3021.97  دولار أمريكي.

