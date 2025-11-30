اخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 24-3-2025

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم، الاثنين، 24-3-2025، وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجّل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 364.25 ريال

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 318.75 ريال

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 273.25 ريال سعودي.

وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 212.50 ريالا سعوديا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2550.50 ريال سعودي.

وبلغ سعر الأونصة في السعودية حوالي 3021.97 دولار أمريكي.