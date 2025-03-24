قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برايتون كلمة السر.. أهداف صلاح ومرموش في قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي
يلتمسون ليلة القدر .. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين ليلة 25 رمضان | صور
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا فاسو على غينيا بتصفيات المونديال
بنوك السعودية تسعى لبيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة
إدارة ترامب تضم صحفي بالخطأ لمجموعة دردشة بشأن الهجوم الأمريكي ضد اليمن
مصطفى كامل: معاش نقابة المهن الموسيقية من أعلى المعاشات بين النقابات
آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 مساء الإثنين 24-3-2025
أضرار الكحك على الصحة.. استشاري يكشف مخاطر عديدة
بحضور وزيري الخارجية والشباب.. محافظة أسيوط تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي |شاهد
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
تقرير أممي: ذوبان الأنهار الجليدية يهدد حياة ملايين البشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم تصعيد ترامب.. الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية

ترامب
ترامب
محمد القاضي

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذ أولى خطواته الانتقامية ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر تنفيذها في بداية شهر أبريل.

هذه الإجراءات تأتي ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المعادن، والتي كان من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التجارة بين الجانبين.

بدلاً من تطبيق هذه الرسوم في الأول من أبريل، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذها إلى منتصف الشهر نفسه، وذلك لمنح مزيد من الوقت لإعادة تقييم قائمة السلع الأمريكية المستهدفة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "رغم تصعيد ترامب .. الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية"، فهذا التأجيل يأتي في وقت حساس حيث يدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في صراع تجاري جديد.

فقد لوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو.

كما كانت هناك تهديدات أمريكية بفرض رسوم تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية المصنعة في أوروبا، ردًا على خطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم بنسبة 50% على الصناعات الكحولية الأمريكية.

وفي خطوة تهدف إلى التنسيق الأفضل، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض تعريفات جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 4.5 مليار يورو في الأول من أبريل، على أن تُضاف رسوم إضافية على سلع بقيمة 18 مليار يورو في 15 من الشهر نفسه.

ومع هذا القرار الجديد، تم دمج هذه التدابير في موعد واحد، بهدف ضمان تنسيق أفضل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسط هذه التوترات المتصاعدة، ظهرت آراء قادة الاتحاد الأوروبي. فقد انتقد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بيرو، استهداف المشروبات الكحولية الأمريكية، بينما حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، من التصعيد.

من جانبه، طالب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، بمنح مزيد من الوقت لتقييم الوضع قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

ترامب أورربا الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيد

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

الأهلي

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مباراة طلائع الجيش في كأس الرابطة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمنح طلاب المدارس إجازة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك

أرشيفية

قرار رسمي من المالية برفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر

عداد الكهرباء

قبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارت

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: عقوق الوالدين من أعظم الفساد.. والقرآن حذر منه بشدة

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان اللي خلقها؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة: ليه التشدد في الدين يعتبر إرهاب؟ علي جمعة يجيب

بالصور

حكيم باشا الحلقة 24.. مصطفى شعبان يسافر وسهر الصايغ تخطط للاستيلاء على الأموال

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء.. صور

قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور
قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور
قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور

أضرار الكحك على الصحة.. استشاري يكشف مخاطر عديدة

الكحك
الكحك
الكحك

احذر هذه الأطعمة.. 5 علامات تكشف عن نقص الكالسيوم في جسمك

علامات تكشف نقص الكالسيوم في جسمك
علامات تكشف نقص الكالسيوم في جسمك
علامات تكشف نقص الكالسيوم في جسمك

فيديو

الوشق المصري في الحضارة المصرية

لماذا رسمه القدماء على المقابر؟ .. سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد