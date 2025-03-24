قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برايتون كلمة السر.. أهداف صلاح ومرموش في قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي
يلتمسون ليلة القدر .. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين ليلة 25 رمضان | صور
باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد
ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا فاسو على غينيا بتصفيات المونديال
بنوك السعودية تسعى لبيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة
إدارة ترامب تضم صحفي بالخطأ لمجموعة دردشة بشأن الهجوم الأمريكي ضد اليمن
مصطفى كامل: معاش نقابة المهن الموسيقية من أعلى المعاشات بين النقابات
آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 مساء الإثنين 24-3-2025
أضرار الكحك على الصحة.. استشاري يكشف مخاطر عديدة
بحضور وزيري الخارجية والشباب.. محافظة أسيوط تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي |شاهد
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
تقرير أممي: ذوبان الأنهار الجليدية يهدد حياة ملايين البشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد مالك يشارك صورة مع مي عمر وهدى المفتي .. والجمهور: ثلاثي مرعب

أحمد مالك يشارك صورة مع مي عمر وهدى المفتي.. والجمهور: ثلاثي مرعب
أحمد مالك يشارك صورة مع مي عمر وهدى المفتي.. والجمهور: ثلاثي مرعب
علا محمد

شارك الفنان أحمد مالك جمهوره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة جديدة مع الفنانة مي عمر، والفنانة الشابة هدى المفتي.

ونشر مالك صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، تجمعه مع هدى المفتي، ومى عمر .


وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "كلكم حلوين الله يحفظكم"، "شامة ريحة مسلسل جديد"، "ثلاثي مرعب"، "المسلسلات دخلت في بعض".

أبطال مسلسل ولاد الشمس 


مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك وطه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.
 

قصة المسلسل

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوصا لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.


 على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.


 المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.
 

وكشف الفنان أحمد مالك عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.

الفنان أحمد مالك الفنانة الشابة هدى المفتي مى عمر مسلسل ولاد الشمس طه دسوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيد

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

الأهلي

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مباراة طلائع الجيش في كأس الرابطة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمنح طلاب المدارس إجازة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك

أرشيفية

قرار رسمي من المالية برفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر

عداد الكهرباء

قبل العيد .. فرصة تحافظ على عداد الكهرباء القديم وماتركبش أبو كارت

ترشيحاتنا

الفنانة أية سماح

أية سماحة: بعت حاجاتي وهدومي واشتغلت في شركة سياحة لكسب المال

أية سمماحة

آية سماحة: السعي والإصرار يحددان حجم النجاح

بوتين

مستشار سابق لبوتين: موسكو تنظر إلى النظام الأوكراني الحالي على أنه إجرامي

بالصور

حكيم باشا الحلقة 24.. مصطفى شعبان يسافر وسهر الصايغ تخطط للاستيلاء على الأموال

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء.. صور

قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور
قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور
قبل العيد.. خطوات سريعة لتنظيف وترتيب المنزل دون عناء..صور

أضرار الكحك على الصحة.. استشاري يكشف مخاطر عديدة

الكحك
الكحك
الكحك

احذر هذه الأطعمة.. 5 علامات تكشف عن نقص الكالسيوم في جسمك

علامات تكشف نقص الكالسيوم في جسمك
علامات تكشف نقص الكالسيوم في جسمك
علامات تكشف نقص الكالسيوم في جسمك

فيديو

الوشق المصري في الحضارة المصرية

لماذا رسمه القدماء على المقابر؟ .. سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد