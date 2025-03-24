أحمد مالك يشارك صورة مع مي عمر وهدى المفتي .. والجمهور: ثلاثي مرعب

شارك الفنان أحمد مالك جمهوره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة جديدة مع الفنانة مي عمر، والفنانة الشابة هدى المفتي.

ونشر مالك صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، تجمعه مع هدى المفتي، ومى عمر .



وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "كلكم حلوين الله يحفظكم"، "شامة ريحة مسلسل جديد"، "ثلاثي مرعب"، "المسلسلات دخلت في بعض".

أبطال مسلسل ولاد الشمس



مسلسل ولاد الشمس بطولة شباب الجيل القادم احمد مالك وطه دسوقي ويجتمعان سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة و مفتاح.



قصة المسلسل

ولعة ومفتاح شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث عاشا ويعملان لصوصا لصالح مجدي، مدير دار الأيتام.



على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران و يتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار.



المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.



وكشف الفنان أحمد مالك عن أول لقاء بينه والفنان طه دسوقى حيث قدما سويا مسلسل بعنوان “بيمبو" الذي حقق نجاحا كبيرا.