قبل السحور .. كشف ملابسات وفاة مهندس مساحة في حدائق حلوان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وفاة مهندس مساحة قبل السحور داخل مدينة سكنية بمنطقة حدائق حلوان بدائرة قسم المعصرة.

ملابسات وفاة مهندس مساحة في حدائق حلوان

حيث أشارت تحريات أجهزة المباحث في المعصرة جنوب القاهرة إلى أن الواقعة ليس بها شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض مزمنة حيث سقط المتوفي في الشارع داخل مدينة سكنية بمنطقة حدائق حلوان قبل السحور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعصرة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في الشارع بمدينة سكنية في حدائق حلوان وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لموقع البلاغ.

وجرى فحص الكاميرات واجراء التحريات اللازمة وتبين أن المتوفي مهندس مساحة في العقد السادس من العمر وأنه أثناء سيره في الشارع سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في القاهرة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.