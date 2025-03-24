35 دقيقة| طلائع الجيش يواصل تقدمه على الأهلي في كأس عاصمة مصر

مرت أول 35 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز جودوين شيكا أوكوارا هدف تقدم طلائع الجيش في شباك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح جودوين في إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

ويخوض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: يوسف جمال - ياسر إبراهيم - فارس الشافعي - علي معلول.

خط الوسط: آدم سمير المهدي - يوسف إسلام - أسامة أحمد - عمر الساعي - محمود لبيب.

الهجوم: سمير محمد.

بينما يخوض طلائع الجيش، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا - عمرو طارق - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حميد ماو - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: أحمد سمير - جودوين شيكا - يسري وحيد.