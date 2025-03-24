كل براحتك.. طريقة عمل الكحك الدايت

يعد الكحك الدايت من الأفكار العصرية لتقديم هذه المخبوزات الشهية بشكل صحى خاصة أنها من أبرز طقوس الاحتفال بعيد الفطر.

يتسبب الكحك العادى في إصابة الإنسان لمشاكل صحية عديدة خاصة عند الإكثار منه ولكن كحك الدايت يعد أفضل حل.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل الكحك الدايت بدون سكر من خلال خطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الكحك الدايت:

500 جم دقيق صحى

نصف كوب ماء فاتر

معلقة ريحة الكحك

150جرام سمنة بلدي

معلقة صغيرة خميرة جافة

معلقة صغيرة سكر

3 ملاعق سمسم نصف تحميص

رشة ملح

طريقة عمل كحك دايت:

سيحي السمنة على النار جيدا ثم ضعيها على السمسم وقلبي ثم ضعيهم على الدقيق وريحة الكحك ورشة الملح والسمسم



- ضعي كل المكونات في إناء واحد وقلبيها جيدا حتى تمتزج ثم أذيبي الخميرة في الماء والسكر جيدا ولا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين لاحقا ثم ضعي هذا الخليط بالتدريج مع التقليب المستمر.

- شكلي الكحك واحشيه بالمكسرات أو حسب الرغبة ثم رصيه في صواني فرن مدهونة سمنة.

- اتركى الكحك الدايت ليتخمر نصف ساعة ثم ادخليه فرن بدرجة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا ثم اخرجيه من الفرن ويترك في مكان جيد التهوية.

يذكر أن هناك انواع صحية من الدقيق المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الدقيق الأسمر ودقيق الشوفان.