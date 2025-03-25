بحضور 2800 شخص .. ملتقى لتوظيف الشباب بمطرانية شبرا الخيمة

نظمت مطرانية شبرا الخيمة، ملتقي توظيف وتدريب لشبابها تحت عنوان "job Hub" برعاية وزارتي الشباب والعمل وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة EgyCopt.

رسالة شكر

حضر الملتقى الذي أقيم بكنيسة الشهداء ببهتيم نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة، والقس جبرائيل أمين كاهن الشباب بالإيبارشية، وشارك فيه ٢٨٠٠ شاب وشابة.

تحدث في الملتقى إلى جانب نيافة الأنبا مرقس والقس جبرائيل اللواء أشرف مظهر المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، فيما قدم نيافة الأنبا مرقس الشكر للوزارات والنقابات المهنية، والمؤسسات الرسمية، الذين شاركوا فى الملتقى.