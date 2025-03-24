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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلى عز العرب: العمل الفني الناجح يجمع أفراد الأسرة حول الشاشة

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب
رنا عبد الرحمن

تحدثت الفنانة ليلى عز العرب عن الدراما الرمضانية في 2000، مشيرة إلى أن العمل الفني الناجح يجمع أفراد الأسرة حول الشاشة من خلال تقديم قصة غنية بالتشويق والإثارة، مع لغز يتكشف تدريجيًا حتى الحلقة الأخيرة. 

وأكدت عز العرب، خلال تقديمها برنامج "نوستالجيا" على قناة الحياة، أن هذا النوع من الأعمال كان وراء نجاح مسلسلات مثل "الرجل الآخر" و"أوان الورد"، التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وأشعلت حماسهم لمعرفة الأحداث والألغاز.

وتناولت "عز العرب" عودة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة إلى الدراما بعد غياب دام عشر سنوات، من خلال مسلسل "وجه القمر"، الذي شهد مشاركة عدد من النجوم مثل أحمد رمزي، جميل راتب، بجانب ظهور وجوه جديدة مثل نيللي كريم وأحمد الفيشاوي، مشيدة برُقي العمل الذي أعاد أجواء الستينيات بأناقتها وسحرها إلى الشاشة الرمضانية في عام 2000.

ليلي عز العرب نوستالجيا الثمانينات دراما رمضان قناة الحياة

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