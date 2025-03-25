دفن جثمان شاب لقى مصرعه بحريق شقة في البساتين

باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة في مصرع شاب بحريق شقة سكنية في البساتين وصرحت بدفن جثمان الشاب المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

مصرع شاب في حريق شقة سكنية بالبساتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة البساتين ووفاة شاب داخل الشقة.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق واخماده ومنع وامتداده إلى باقي الوحدات السكنية وتبين وفاة شاب جراء الحريق.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن والدة الشاب كانت تقوم بإعداد الطعام داخل المطبخ واندلع حريق في المطبخ وامتد إلي غرفة ابنها الذي توفى مختنقا بالأدخنة.