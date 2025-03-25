لعب لتفادي الغرامات.. محسن صالح يعلق على خروج الأهلي من كأس الرابطة

علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، على الهزيمة من طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

وقال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: “بعد مباراة اليوم، اتضح لي أن هدف الأهلي من كأس الرابطة كان تجنب الغرامات والمشاركة لتفادي العقوبات الكبيرة التي قد تفرض عليه”.

وتابع: “ما حدث اليوم غير لائق، جميع الفرق تشارك للاستفادة والاستعداد، وكان يجب على الأهلي أن يسعى لتحقيق ذلك”.

وأضاف: “نبحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين غير الجاهزين، بينما كانت كأس الرابطة فرصة مثالية للمشاركة أمام فرق قوية مثل طلائع الجيش، الذي قدم أداءً محترمًا تحت قيادة مدربه عبدالحميد بسيوني”.

واستطرد: “لم يكن المطلوب تحقيق الفوز بقدر تحقيق الأهداف الفنية، ولا أفهم وجهة نظر كولر في عدم إشراك اللاعبين العائدين من الإصابة أو البعيدين عن المستوى، خاصة أن البعض منهم تراجع أداؤه لأقل من 50% ويحتاجون للجاهزية”.

واختتم: “الأهلي أضاع فرصة ذهبية للاستفادة من مباريات كأس الرابطة في التحضير للمرحلة القادمة، التي تشهد مواجهات وبطولات تتطلب جاهزية كاملة لجميع اللاعبين”.