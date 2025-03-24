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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يودع كأس عاصمة مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

ودع النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، منافسات مسابقة كأس الرابطة المصرية موسم 2024-25، عقب الخسارة أمام ضيفه طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

أحرز يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الثالث لفريقه، في مرمى الأهلي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي تجمعهما اليوم الإثنين، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، لتصبح النتيجة 3 / 1 لصالح الطلائع.

ونجح طلائع الجيش في إنهاء الشوط الأول متقدما على الأهلي بثنائية نظيفة، أحرزهما كل من “جودوين” في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، و"إسلام محارب" في الدقيقة 36 بعد هجمه مرتدة منظمة انتهت بكرة عرضية من الجهة اليسرى من يسري وحيد، أنهاها محارب بتسديدة أرضية من داخل منطقة لتسكن الشباك.

فيما أحرز آدم سمير لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 55.

الأهلي كأس عاصمة مصر النادي الأهلي طلائع الجيش

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