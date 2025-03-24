تعليق مثير من إسلام صادق بعد هزيمة الأهلي من طلائع الجيش

علق الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق على هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

وكتب إسلام صادق عبر “فيس بوك”: “شباب الأهلي يخسر 1-3 من الطلائع في كأس عاصمة مصر، في مباراة لم يظهر فيها لاعب شباب بالأحمر بمستوى فني يؤهله للتواجد بالفريق الأول”.

تفاصيل المباراة

أحرز يسري وحيد لاعب طلائع الجيش الهدف الثالث لفريقه، في مرمى الأهلي، في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي تجمعهما اليوم الإثنين، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، لتصبح النتيجة 3 / 1 لصالح الطلائع.

ونجح طلائع الجيش في إنهاء الشوط الأول متقدما على الأهلي بثنائية نظيفة، أحرزهما كل من “جودوين” في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، و"إسلام محارب" في الدقيقة 36 بعد هجمه مرتدة منظمة انتهت بكرة عرضية من الجهة اليسرى من يسري وحيد، أنهاها محارب بتسديدة أرضية من داخل منطقة لتسكن الشباك.

فيما أحرز آدم سمير لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 55.