زد 2007 يكتسح حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 ، علي فريق حرس الحدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .
ياتي هذا خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب ZED بالشيخ زايد.
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :
علي خميس هدف .
محمد عوض هدف .
عبدالرحمن عادل "ديدو" هدف .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :
المدير الفني كابتن/ باترك جيريفرارس
مدرب عام كابتن / اسلام عبد العزيز “زيزو”
مدرب كابتن / علي عياد
مدرب حراس كابتن / حسن علي
أداري كابتن / عمرو كرم
طيب الفريق د/ مينا لطيف
اخصائي د/ محمد حسام الدين
مدرب أحمال كابتن / عمر محمود سعد
مسؤول مهمات/ حسن عمران