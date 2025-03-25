زد 2007 يكتسح حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 ، علي فريق حرس الحدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

ياتي هذا خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب ZED بالشيخ زايد.

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :

علي خميس هدف .

محمد عوض هدف .

عبدالرحمن عادل "ديدو" هدف .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من :

المدير الفني كابتن/ باترك جيريفرارس

مدرب عام كابتن / اسلام عبد العزيز “زيزو”

مدرب كابتن / علي عياد

مدرب حراس كابتن / حسن علي

أداري كابتن / عمرو كرم

طيب الفريق د/ مينا لطيف

اخصائي د/ محمد حسام الدين

مدرب أحمال كابتن / عمر محمود سعد

مسؤول مهمات/ حسن عمران