الوادي الجديد في 24 ساعة.. استقرار أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق.. وجهود رقابية لحماية المستهلك

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، مع توافر كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في ظل متابعة مكثفة من الجهات الرقابية لضبط الأسواق وضمان عدم استغلال المستهلكين، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار أبرز السلع في الأسواق المحلية:

الخضروات:

الطماطم: 4 – 6 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: 6 – 8 جنيهات للكيلوجرام.

البصل الأحمر: 10 – 13 جنيهًا للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: 12 – 18 جنيهًا للكيلوجرام.

الفلفل الرومي: 20 – 24 جنيهًا للكيلوجرام.

الفاصوليا: 16 – 19 جنيهًا للكيلوجرام.



الفاكهة:

البرتقال البلدي: 10 – 14 جنيهًا للكيلوجرام.

اليوسفي: 15 – 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: 15 – 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: 22 – 34 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز البلدي: 15 – 20 جنيهًا للكيلوجرام.



جهود رقابية لحماية المستهلك

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية. كما شددت الأجهزة التنفيذية على أهمية توفير المنتجات بأسعار مناسبة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين دون استغلال.

تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لضبط الأسواق من خلال تكثيف الرقابة على المنافذ التجارية، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان. كما تعمل الجهات المعنية على تسهيل وصول المنتجات من المزارع إلى الأسواق، مما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تلاعب أو استغلال تجاري.



استقرار أسعار الدواجن وارتفاع البيض بأسواق الوادى الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الدواجن وارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين، مع توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يلي قائمة بمتوسط الأسعار المتداولة في بورصة الدواجن والبيض .

أسعار الدواجن:

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 97 و99 جنيهًا.

الفراخ الساسو (الحمراء): يتراوح سعر الكيلو بين 97 و105 جنيهات.

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو 130 جنيهًا.



أسعار البيض:

البيض الأبيض: يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ٢١٠جنيهًا.

البيض الأحمر: يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ٢٢٠ جنيهًا.

البيض البلدي: يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي ١٧٠ جنيهًا.

توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي

ويتحقق هذا الاستقرار مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي بمزارع الوادي الجديد، مما أسهم في توازن الأسعار وعدم تعرضها لارتفاعات مفاجئة. وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لمنع أي محاولات لاحتكار المنتجات أو التلاعب بها، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب على الدواجن ومنتجاتها.

ويزداد الطلب على الدواجن ومنتجاتها خلال المواسم والمناسبات والأعياد، مما قد يؤدي إلى تغيرات في الأسعار، وتحرص الجهات المعنية على متابعة الأسواق وضبط أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.

وتعد الوادي الجديد واحدة من المحافظات التي تعتمد على الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض لتلبية احتياجات سكانها، حيث تنتشر المزارع الصغيرة والمتوسطة التي توفر كميات كبيرة للأسواق المحلية. ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الجهود الحكومية لدعم المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الأعلاف عالميًا وتأثيرها على تكلفة الإنتاج.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعات متباينة خلال الأشهر الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارًا نسبيًا بفضل تراجع بعض مدخلات الإنتاج وتحسن المعروض في الأسواق.

الوادي الجديد في أبهى صوره.. طقس مثالي وإقبال سياحي متزايد

تشهد واحات محافظة الوادي الجديد هذه الأيام أجواءً ربيعية مشمسة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا ولطيف ليلًا، ما يجعلها وجهة مثالية للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وتتمتع المحافظة بوجود مساحات شاسعة من الأماكن الخضراء التي تكتسي الأرض وتزين الحدائق مع انتشار النخيل وأشجار الفاكهة، مما يضفي مزيدًا من الجمال على المشهد الطبيعي.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 24 رمضان، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق وسجلت درجة الحرارة بالوادي الجديد الكبري 28 والصغري 15 درجة.

وتعد هذه الأجواء المعتدلة بمحافظة الوادي الجديد، فرصة مثالية للسياحة الداخلية والخارجية، حيث يفضل العديد من الزوار قضاء أوقاتهم بين الكثبان الرملية والعيون الطبيعية والصحراء الخلابة للاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء النقي. كما تشهد المناطق السياحية بالمحافظة إقبالًا متزايدًا، خاصة من عشاق السفاري والمغامرات الصحراوية، للاستمتاع بأجواء الربيع وسط مناظر طبيعية هائلة.

من جانبها، أكدت الجهات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد استعدادها لاستقبال الزوار من خلال توفير الخدمات السياحية اللازمة، إلى جانب تكثيف الحملات للحفاظ على نظافة المناطق الطبيعية وتقديم التسهيلات للوافدين.