وليد صلاح عبداللطيف يكشف مفاجأة بشأن توقيع زيزو للأهلي

أكد الكابتن وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن موقف اللاعب زيزو لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيزو لم يوقع حتى الآن للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه في حالة توقيعه، فلن يكون الأمر مخفيًا وسيظهر للجميع.

وأشار إلى أن رحيل زيزو سيمثل خسارة فنية كبيرة للزمالك، نظرًا لكونه لاعبًا مميزًا وأحد أهم العناصر في الفريق، بل يعد نجم الزمالك الأول حاليًا.

وأضاف، وليد صلاح أن الزمالك لن يتوقف عند لاعب معين، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن زيزو لا يمتلك بديلًا بنفس كفاءته داخل الفريق، مما يجعل مسألة رحيله معقدة من الناحية الفنية.