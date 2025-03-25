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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال أربعة مشتبه بهم في حادث إطلاق نار في نيو مكسيكو

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
القسم الخارجي

أعلنت شرطة لاس كروسيس في ولاية نيو مكسيكو عن اعتقال أربعة أشخاص على خلفية حادث إطلاق نار جماعي، وأسفر عن مقتل ثلاثة مراهقين وإصابة 15 آخرين.  

تم اعتقال توماس ريفاس (20 عامًا) وأحد المشتبه بهم، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، يوم السبت. وفي يوم الأحد، تم القبض على مراهق آخر (17 عامًا) وفتى يبلغ من العمر 15 عامًا، وفقًا لبيان الشرطة.  

وقالت الشرطة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي:  "عند الساعة 12:20 ظهرًا يوم الأحد 23 مارس، تم اعتقال فتى يبلغ من العمر 15 عامًا ووجهت إليه تهمة القتل بثلاث تهم مفتوحة. أما المعتقلون الثلاثة السابقون – وهما فتيان يبلغان من العمر 17 عامًا وتوماس ريفاس (20 عامًا) – فقد وُجهت إليهم التهم ذاتها."  

وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم الأربعة قد يواجهون اتهامات إضافية مع تقدم التحقيقات.  

تم إيداع ريفاس في مركز احتجاز مقاطعة دونا آنا صباح الأحد، حيث يُحتجز دون إمكانية الإفراج بكفالة، بينما يقبع المراهقون الثلاثة في قسم الأحداث داخل نفس المنشأة. ولم يتضح بعد ما إذا كان المتهمون قد عينوا محامين للدفاع عنهم.  

وقع إطلاق النار في حديقة "يونغ بارك" حوالي الساعة 10 مساءً يوم الجمعة، خلال عرض سيارات غير رسمي، حيث اندلع شجار بين مجموعتين قبل أن يتصاعد إلى تبادل لإطلاق النار، بحسب رئيس شرطة لاس كروسيس جيريمي ستوري.  

أسفر الحادث عن مقتل ثلاثة مراهقين، بينما أصيب 15 شخصًا آخرين، بينهم تسعة رجال وست نساء، تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عامًا، ولم يتم الكشف عن أسمائهم.  

لا تزال الحديقة مغلقة أمام الجمهور فيما تستمر التحقيقات، وفقًا للشرطة.  

وفي بيان له، قال عمدة لاس كروسيس، إريك إنريكيز يوم السبت:   "هذا يوم حزين لمجتمعنا. أدعو الجميع إلى التكاتف والوقوف معًا في مواجهة هذه الفاجعة، والعمل على تجاوز آثارها المأساوية."  

وفقًا لبيانات أرشيف العنف المسلح، فإن هذا الهجوم يمثل حالة إطلاق النار الجماعي رقم 53 في الولايات المتحدة خلال عام 2025، مما يعكس تصاعد العنف المرتبط بالأسلحة النارية في البلاد.  

أطلقت مؤسسة مجتمع جنوب نيو مكسيكو حملة لجمع التبرعات لدعم ضحايا الحادث وأسرهم، في محاولة لمساعدة المجتمع المحلي على التعافي من هذه المأساة.  

تقع مدينة لاس كروسيس في صحراء شيواوا، على بُعد حوالي 41 ميلًا شمال الحدود الأمريكية-المكسيكية، وتُعرف بكونها مركزًا حضريًا مزدهرًا في جنوب نيو مكسيكو.  

لاس كروسيس ولاية نيو مكسيكو إطلاق نار جماعي حديقة يونغ بارك عمدة لاس كروسيس نيو مكسيكو

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