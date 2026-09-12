قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسى ورامافوزا يشددان على أهمية تكثيف الجهود الرامية لدعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات سلميا
البحرين تعلن التمسك بضرورة ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية بمضيق هرمز
ترامب يؤيد توحيد أيرلندا ويرفض بقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة
العراق: إغلاق منطقة حدودية مع إيران بعد الاشتباه بانطلاق مسيرات تجاه السعودية
الرئيس السيسي لـ جوتيريش: المساس بوحدة وسيادة السودان خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يتابع خطة التوسع في التشجير وتحويل المساحات غير المستغلة إلى حدائق ومتنزهات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

شدد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، اليوم /السبت/ على ضرورة الحفاظ على الأشجار القائمة، وعدم تقليمها إلا للضرورة القصوى ووفقًا للمعايير الفنية، مع التوسع في زراعة الأنواع الملائمة للظروف البيئية والمناخية السائدة بالقاهرة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال التشجير والتطوير بمنطقتي السيدة نفيسة وحي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء، تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ«تخضير القاهرة ».

وتابع الدكتور إبراهيم صابر خلال جولته أعمال تشجير المحاور والميادين والطرق، ومعدلات تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير ورفع كفاءة المساحات الخضراء القائمة، موجّهًا بضرورة تكثيف الأشجار والزراعات في المواقع التي تسمح بذلك، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري للعاصمة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.

وأكد أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم الاستفادة من مختلف المساحات المتاحة داخل نطاق المحافظة، والعمل على تحويل المواقع التي يتم إخلاؤها والمساحات غير المستغلة، وفقًا لطبيعة كل موقع، إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات لخدمة السكان وتوفير متنفسات داخل المناطق العمرانية.

كما وجه محافظ القاهرة بمراعاة معايير واضحة عند اختيار الأشجار والنباتات المستخدمة ضمن المشروع، من بينها أن تكون سريعة النمو، وتوفر ظلا مناسبًا، وقادرة على تحمل الظروف المناخية، إلى جانب أنها تتناسب مع أساليب الري المناسبة والمستدامة، بما يضمن الحفاظ على الزراعات وترشيد استهلاك المياه.

وأكد أنه سيتم تنفيذ خطة تخضير القاهرة بطريقة علمية تقوم على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال التشجير لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة إشراك المجتمع المدنى فى حماية الأشجار والحفاظ عليها باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مع ربط أعمال التشجير بخطة متكاملة لتحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري والحد من التلوث وتحسين البيئة الحضرية.

محافظ القاهرة شدد الأشجار ضرورة الحفاظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «حث النبي على طلب العلم»

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان حث النبي على طلب العلم| صور

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر

دعاء شهر ربيع الآخر.. ردده بيقين بعد مغرب اليوم

مسجد الحسين

غدا.. الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بمسجد الحسين

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد