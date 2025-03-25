خلافات حادة بين قيادة جيش الاحتلال ووزير الدفاع بشأن سوريا.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادرها القول بأن

قيادة الجبهة الشمالية في الجيش تعارض قرار وزير الدفاع في سلطات الاحتلال يسرائيل كاتس إدخال عمال من سوريا إلى الجولان.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن وزير الداخلية في دولة الاحتلال تبنى موقف الجيش ورفض توقيع أوامر تسمح بدخول العمال السوريين

ونبهت على أن قيادة الجيش تنتقد بشدة التصريحات الإعلامية لكاتس بشأن ملفات شائكة من بينها تطورات الوضع في سوريا.

وتوقعت المصادر، أن تؤدي تصريحات كاتس إلى تصعيد لا داعي له مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكدت أيضا تهديدات كاتس بحماية الدروز في الجنوب السوري جاءت دون أي جاهزية لدى الجيش.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل اعلن قصفه أهدافا في قواعد عسكرية سورية.