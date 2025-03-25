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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للبحوث يطلق سلسلة توعوية جديدة بعنوان صحتك في العيد

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
نهلة الشربيني

يطلق المركز القومي للبحوث سلسلة فيديوهات جديدة بعنوان "صحتك في العيد"، في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم المحتوى التوعوي الهادف، والتي تهدف إلى تقديم إرشادات ونصائح طبية موثوقة للحفاظ على الصحة خلال فترة العيد.

سلسلة فيديوهات جديدة بعنوان “صحتك في العيد”

وأعلنت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنها ستقوم بنشر هذه الحلقات عبر منصاتها الرسمية على فيسبوك، وذلك ضمن جهودها المستمرة في نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

تُقدم السلسلة الجديدة بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين بالمركز القومي للبحوث، حيث ستتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالتغذية الصحية، والعادات الغذائية السليمة خلال العيد، وتأثير الإفراط في تناول بعض الأطعمة ، وكيفية الحفاظ على النشاط البدني، وغيرها من الموضوعات الصحية المهمة.

تنطلق أولى حلقات "صحتك في العيد" يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 ، وستُعرض يوميًا عبر منصات الوزارة والمركز القومي للبحوث على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمواطنين متابعة هذه السلسلة للاستفادة من الإرشادات العلمية والطبية التي يقدمها المتخصصون، متمنية للجميع عيدًا سعيدًا مليئًا بالصحة والعافية.

المركز القومي للبحوث القومي للبحوث التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي

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