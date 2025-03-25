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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 126 محضراً والتحفظ على مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية في بني سويف

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد تقرير أعدته وكيل وزارة الصحة د.سماح جاد تنفيذ حملة رقابة موسعة شملت 138 منشأة غذائية بجميع مراكز المحافظة ،ضمن خطة استعدادات المديرية في شهر رمضان من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية ،حيث تم  تحرير 126 محضرالعدم استيفاء الاشتراطات ،وعدم وجود شهادات صحية ،وإعدام 298كجم أغذية تالفة و18 لتر عصائر منتهية الصلاحية.

 

وتم رصد 11 منشأة"بدون ترخيص"و7 منشآت بها مخالفات، وإخطار الوحدات المحلية لاتخاذاللازم  ، فضلا عن سحب 36 عينة أسماك مملحة ومصنعات لحوم وبسكويت وألبان  وإرسالها لمعمل التحليل المشترك  لبيان صلاحيتها من عدمهاواتخاذ اللازم

 

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية،  وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المعنية

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