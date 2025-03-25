قبل مواجهة سيراليون .. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل معسكر منتخب مصر وماذا طلب حسام حسن؟

اختتم منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لمواجهة سيراليون مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026.



وشهد معسكر المنتخب تركيزا كبيرا من الجميع بداخله في ظل الرغبة في الفوز بمباراة سيراليون والسير بخطى ثابتة نحو التأهل للمونديال .



وطالب حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم لاعبيه بالفوز على سيراليون في المباراة المقرر إقامتها اليوم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويرى حسام حسن أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن خلال المواجهة من أجل تجنب المفاجآت.



واستقر حسام حسن مدرب منتخب مصر على خوض مباراة سيراليون غدا بالقوة الضاربة في ظل سعيه إلى الفوز بها .

يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو 11 نقطة في المركز الثاني وسيراليون في المركز الثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.