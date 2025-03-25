عثرت على حقيبة بها أموال .. رئيس شركة مطار القاهرة يكرم عاملة لأمانتها

كرم مجدى إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، شيماء محمود محمد حسن والتى تعمل بقطاع الخدمات بمبنى الركاب رقم 2 وذلك لأمانتها وحسن خلقها حيث عثرت على حقيبة بها مبلغ مالى كبير فقامت بتسليمه إلى رجال المباحث بشرطة ميناء القاهرة الجوى .

يأتي ذلك إنطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز ذوى الأمانة والخلق الرفيع.

قدم مجدي إسحق لها شهادة تقدير ومكافأة مالية كما أعرب عن شكره وتقديره لموقفها المشرف وقيامها بواجبها على اكمل وجه مما يعد مثالا للامانه والشرف والقناعه يحتذى به بين العاملين واضاف سيادته ان شركة ميناء القاهرة الجوى تفتخر بمثل هذه النماذج المشرفة والتى تعكس قيم ومبادئ العاملين بالشركة .