المبعوث الأممي لسوريا: يجب حصر السلاح في يد الدولة

أكد المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون، أنه يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف حول أحداث الساحل السوري، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

قال المبعوث الأممي لسوريا:" عمليات قتل جماعي ارتكبت خلال اشتباكات الساحل السوري، وأرحب بتمكن لبنان وسوريا من احتواء التصعيد على الحدود بينهما".

تابع المبعوث الأممي لسوريا:" أعبر عن قلقي إزاء تصريحات في إسرائيل تطالب بالبقاء في سوريا"، مضيفا:"يجب حصر السلاح بيد الدولة السورية".

أكمل المبعوث الأممي لسوريا:" بقاء القوات الإسرائيلية بالأراضي السورية مرفوض، و ندعو مجلس الأمن للضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا".

لفت المبعوث الأممي لسوريا: “سأعود إلى دمشق قريبا لمتابعة عملي، واشتباكات الساحل السوري كشفت عن ضرورة ملحة للمساءلة الفعالة”.