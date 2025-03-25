مدرب اليابان: غير راضٍ عن التعادل مع السعودية رغم ضمان التأهل للمونديال

أعرب هاجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، عن عدم رضاه على تعادل فريقه أمام المنتخب السعودي في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، رغم ضمان "الساموراي" التأهل للمونديال.

ويعد هذا التعادل هو الثاني لليابان في التصفيات، ليرفع رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بعد تحقيقها 6 انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تحكمنا في المباراة، وكانت ذات طابع دفاعي أكثر، ولم نسمح للخصم باللعب بحرية".

وأضاف: "أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد تكتيكيًا وعقليًا من حيث الضغط على الخصم وخلق الفرص، لكنني لست راضيًا عن النتيجة".

وأتم المدرب الياباني حديثه مؤكدًا قوة المنتخب السعودي: "المنتخب السعودي فريق قوي جدًا، وكان علينا العمل بجدية أكبر لتحقيق الفوز".

يُذكر أن منتخب اليابان دخل اللقاء بعدما ضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم، ما دفع المدرب لإراحة بعض العناصر الأساسية خلال المواجهة.